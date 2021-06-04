Діти непритомніли, мама притискала до грудей іграшку: у Львові поховали хлопчика, який загинув на шкільній екскурсії

Попрощатися зі школярем прийшло дуже багато людей – рідні, однокласники, вчителі, усі, хто знав Артема, і просто небайдужі місцеві жителі.

У Львові 4 червня поховали 12-річного Артема, який загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам'янка у Львівській області.

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Як повідомляє "УНІАН", прощання зі школярем відбулося у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Зазначається, під час церемонії, на яку прийшло дуже багато людей, кілька дітей знепритомніли – їх виводили з церкви, поїли водою, давали нюхати нашатир. Одній дівчинці довелося викликати "швидку".

Батьки Артема та сестричка поводилися спокійно, плакали, мама притискала до грудей м’яку іграшку – очевидно, улюблену її покійного сина.

Фото: rupor.info

Фото: rupor.info

Нагадаємо, учень 6 класу загинув 2 червня під час шкільної екскурсії у с. Кам'янка Стрийського району Львівської області. Трагедія сталась через те, що хлопець хотів зробити селфі на тлі водоспаду. У класного керівника школяра після трагедії стався серцевий напад, вона потрапила до реанімації. Також до лікарні з переохолодженням доправили вчителя, який намагався врятувати дитину.

За фактом загибелі дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

Новини України: у Львові поховають учня, який загинув під час шкільної екскурсії

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