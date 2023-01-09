На Львівщині впровадили аварійні відключення світла

Сьогодні, 9 вересня, на Львівщині впровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у "Львівобленерго".

"Від 12:29 год. сьогодні за розпорядженням диспетчера НЕК "Укренерго" на Львівщині впровадили аварійні відключення для недопущення спрацьовування гідроресурсів, зважаючи на значне похолодання в східних областях та перевищення споживання потужності понад встановлений ліміт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 11:00 споживання електроенергії в Україні зросло через зниження температури та збільшення споживання промисловістю та бізнесом з початком робочого тижня. Так, до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють від 4:00 до 24:00. "Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних відключень. Вночі окупанти влучили в один із об’єктів генерації на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Ситуація з електроенергією в Україні

Як розповіли в "Укренерго", наразі енергосистема України не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і найпотужніша Запорізька АЕС. Енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

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