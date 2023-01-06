Львів'янку, яка за 3 тис. доларів допомагала чоловікам виїхати за кордон, спіймали "на гарячому": фото

У Львові спіймали місцеву жительку, яка за 3 тисячі доларів обіцяла ухилянтам внести фіктивні дані до інформаційної системи для безперешкодного виїзду з України. Жінку затримали під час отримання грошей від "клієнта".

Про це повідомили у МВС України.

"Оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про те, що 41-річна мешканка Львову займається протиправною діяльністю. З’ясувалося, що жінка "спеціалізується" на незаконному переправленні військовозобов’язаних осіб через державний кордон" – йдеться у повідомленні.



Під час отримання домовленої суми - 3 тисячі доларів зловмисницю затримали оперативники УДВБ та слідчі львівської поліції.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332. За скоєне їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Ухилянти в Україні

Нагадаємо, 3 січня прикордонники Мукачівського загону зупинили на державному кордоні 14 чоловіків призовного віку, які мали наміри поза пунктами пропуску незаконно втекти до країн ЄС.

За даними прикордонників, від початку воєнного стану 12 тисяч чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, 15 із них загинули під час спроби незаконно потрапити за кордон.

Читайте також: