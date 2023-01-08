Купував біткоїни на заправці: у Львові на 300 тисяч доларів "кинули" чоловіка

На судові засідання відповідач не приходив.

У Львові на одній із заправок чоловік віддав знайомому 300 тисяч доларів, щоб той купив йому біткоїни. Проте отримавши гроші, той зник.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду м. Львова.

За даними суду, 30 травня 2022 року житель Львова на заправці передав знайомому 300 тисяч доларів, щоб той купив йому біткоїни. Проте останній, отримавши гроші, зник.

Позивач же вирішив застрахуватись та отримав розписку від відповідача про те, що той отримав від нього кошти. Коли знайомий чоловіка відмовився повертати йому борг, той звернувся до суду.

На судові засідання відповідач не приходив, а тому суддя вирішив провести заочне слухання.

Шевченківський районний суд м. Львова ухвалив стягнути з боржника на користь позивача 300 тисяч доларів. Також він повинен заплатити понад 12 тисяч гривень судового збору.

Нагадаємо, у Львові спіймали місцеву жительку, яка за 3 тисячі доларів обіцяла ухилянтам внести фіктивні дані до інформаційної системи для безперешкодного виїзду з України. Жінку затримали під час отримання грошей від "клієнта".

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