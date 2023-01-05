Над Львовом у січні помітили веселку: фото аномалії

Над Львовом 5 січня у небі помітили веселку. Водночас у місті спостерігається тепла погода, проте з дощем та вітром.

Про це пише телеграм-канал "Реальний Львів".

Веселку помітили в одному із районів Львова, що є аномальним явищем у січні.

"Погода в цьому році не перестає дивувати", - йдеться у дописі.

Зазначимо, що 5 січня у Львові спостерігається похмура погода з дощем. Проте температура повітря від 3 до 10 градусів тепла.

Аномально тепла погода в Україні

У Сваляві Закарпатської області 1 січня помітили перші підсніжники. Місцеві жителі розповідають про аномальне, як для січня тепло, та публікують фото цвітіння у місті.

Також у Києві схожа погода, через що фіксують аномалії - перше цвітіння, метеликів. Також у столиці в січні навіть розцвіли сакури.

Цього року майже у всіх областях Україні метеорологи зафіксували рекордне потепління, чого не було майже сто років. Дехто зауважує, що саме тепла зима не дозволяє Росії залишити українців без електрики та тепла.

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