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Над Львовом у січні помітили веселку: фото аномалії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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458
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Над Львовом у січні помітили веселку: фото аномалії

Фото: телеграм-канал "Типовий Львів"

У Львові спостерігається тепла погода з дощем.

Над Львовом 5 січня у небі помітили веселку. Водночас у місті спостерігається тепла погода, проте з дощем та вітром. 

Про це пише телеграм-канал "Реальний Львів". 

Веселку помітили в одному із районів Львова, що є аномальним явищем у січні. 

"Погода в цьому році не перестає дивувати", - йдеться у дописі. 

Зазначимо, що 5 січня у Львові спостерігається похмура погода з дощем. Проте температура повітря від 3 до 10 градусів тепла. 

Аномально тепла погода в Україні 

У Сваляві Закарпатської області 1 січня помітили перші підсніжники. Місцеві жителі розповідають про аномальне, як для січня тепло, та публікують фото цвітіння у місті. 

Також у Києві схожа погода, через що фіксують аномалії - перше цвітіння, метеликів. Також у столиці в січні навіть розцвіли сакури. 

Цього року майже у всіх областях Україні метеорологи зафіксували рекордне потепління, чого не було майже сто років. Дехто зауважує, що саме тепла зима не дозволяє Росії залишити українців без електрики та тепла. 

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Дата публікації
Перегляди
458
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