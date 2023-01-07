Тіло розчленував і сховав у парку: у Львові чоловік жорстоко розправився зі знайомою

Конфлікт між чоловіком та жінкою стався під час вживання спиртних напоїв.

У Львові засудили на 10 років 70-річного львів’янина, який вбив і розчленував знайому та сховав її останки у парку.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"70-річний чоловік обвинувачувався в тому, що на ґрунті особистих неприязних відносин під час конфлікту, що виник під час розпивання алкогольних напоїв, умисно наніс потерпілій кухонним ножем декілька ударів в ділянку грудної клітки. Від отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці. Щоб приховати сліди злочину, обвинувачений у ванній кімнаті квартири за допомогою ножівки для металу розчленував труп на частини та виніс на територію парку", – йдеться в повідомленні відомства.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав. Суд призначив зловмисникові покарання у вигляді позбавлення волі на термін 10 років.

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