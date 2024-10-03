У Львові врятували студента, який потрапив у ДТП з буйволом: деталі інциденту (фото)

Львівські медики врятували 18-річного студента, який постраждав у смертельній ДТП за участю буйвола. Хлопець отримав складну черепно-мозкову травму, але вже одужує.

Рятували юнака нейрохірурги Лікарні Святого Пантелеймона, повідомили в Першому медоб’єднання Львова.

Аварія трапилася 30 вересня у Львівському районі. Того ранку студент Львівської політехніки Максим Андрейко вирушав з другом із рідного містечка Угнів на навчання до обласного центру. Підвозив хлопців водій легкового автомобіля. Аж раптом о 6:00 поблизу села Річки на дорогу вискочив буйвіл. Через погану видимість водій не встиг зреагувати та загинув на місці.

Максим вижив, але зазнав травм. Він прийшов до тями, коли на місце аварії прибули рятувальники. У хлопця сильно боліли голова та шия, були вибиті зуби.

Поруч з місцем ДТП лежав буйвіл. Автомобіль стояв розтрощений у кюветі після зіткнення з твариною майже тонну завважки.

ДТП з буйволом на Львівщині / Фото: ДСНС Львівщини

ДТП з буйволом на Львівщині / Фото: ДСНС Львівщини

Маму Максима про аварію сповістили медики "швидкої".

"Це було жахливо! Не можу передати, які емоції я пережила. Лікарі запитували про хвороби дитини та алергії, а я не могла зосередитися. Вони намагалися мене заспокоїти, але найгірше було дізнатися, що водій загинув. Тоді я зрозуміла, що не може бути, щоб моя дитина залишилася живою після цього. Але, дякувати Богові, мій син вижив", – розповіла мама студента.

Як розповіли медики, Максим надійшов до них через кілька годин після аварії із важкою черепно-мозковою травмою. Хлопцеві терміново зробили комп'ютерну томографію та виявили вдавлений перелом лобної кістки. Травма була серйозною, тож лікарі вирішили провести термінову операцію, аби якнайшвидше забрати уламки кістки.

Медики врятували студента, який постраждав у ДТП з буйволом / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Ми успішно виконали це втручання. Наразі у Максима є невеликий дефект в лобній кістці – розміром 2х2,5 сантиметри. Через місяць-два йому потрібно буде провести повторну операцію для закриття цього дефекту", – розповів керівник центру нейрохірургії та неврології, завідувач нейрохірургічного відділення Лікарні Святого Пантелеймона Остап Федорко.

Зараз Максимові вже краще, лікарі відзначають позитивну динаміку. Вже наступного дня після операції хлопець почав самостійно пересуватися палатою.

Нагадаємо, 30 вересня в ДСНС повідомляли, що в Львівській області водій легковика загинув унаслідок наїзду на корову, а двоє його пасажирів дістали травми.

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