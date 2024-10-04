Через відео з TikTok 8-річний хлопчик у Львові вставив собі в анус деталь Lego

Під час огляду пацієнта, якого до лікарні доставили батьки, було виявлено пошкодження слизової товстої кишки.

Львівські хірурги обласної лікарні “Охматдит” надали допомогу 8-річному хлопчику, який запхав собі в анальний отвір сторонні предмети — елемент конструктора Lego та металевий дротик. Він пояснив, що зробив це після перегляду відео з TikTok.

Про це у п’ятницю, 4 жовтня, повідомили у пресслужбі Центру дитячої медицини.

Під час огляду пацієнта, якого до лікарні доставили батьки, було виявлено пошкодження слизової товстої кишки. Операція пройшла успішно.

Як пояснила дитячий хірург Оксана Горбач, гострий предмет у товстій кишці може призвести до перфорації та серйозних ускладнень, а тоді лікування займає тривалий час. На щастя, батьки хлопчика вчасно звернулися до лікарів.

“Як правило, діти шкільного віку роблять такі речі свідомо, аби звернути увагу на себе або ж виразити якийсь протест. У цьому випадку хлопець пояснив, що зробив таке після перегляду відео в TikTok,” — зауважив дитячий хірург Назар Гаврилишин.

Медики радять батькам контролювати контент, який переглядають діти в соцмережах та стежити за їхнім психологічним станом, щоб вчасно виявити можливі проблеми.

Нагадаємо, раніше у Львові медики лікарні Святого Пантелеймона діагностували у пацієнтки рідкісну хворобу, яка перетворила життя 47-річної жінки на жах.

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