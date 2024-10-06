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На Львівщині жінка зарізала коханця, який на 27 років старший за неї

На Львівщині жінка зарізала коханця, який на 27 років старший за неї

Зловмисницю затримано / Фото: pixabay.com

Зловмисниця намагалась інсценувати вбивство як самогубство.

На Львівщині жінка вбила співмешканця. Під час конфлікту вона завдала чоловіку кількох ударів ножем, а потім намагалась інсценувати вбивство як самогубство. 

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Близько першої години ночі між 62-річним жителем Трускавця та його 35-річною співмешканкою виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловікові кількох ударів кухонним ножем, спричинивши смертельні травми. Після цього зловмисниця зателефонувала медикам та в подальшому намагалась інсценувати вбивство як самогубство", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури, за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченій загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, в одному з сіл у Шептицькому районі виявили мертвими подружжя. Зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі. 

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