На Львівщині поліція розслідує загадкове вбивство подружжя у будинку 

Зловмисника наразі не затримано, тривають його пошуки.

В одному з сіл у Шептицькому районі виявили мертвими подружжя. Зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили особу загиблого – 51-річного місцевого жителя, який був застрелений на території власного господарства. Окрім того, у житловому будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини – також без ознак життя, з травмами голови.

Було встановлено, що після вчинення злочину нападник поїхав автомобілем вбитого ним власника господарства.

Триває спеціальна поліцейська операція.

За цим фактом слідчі Червоноградського відділу поліції, за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури, розслідують кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області дружина вбила свого чоловіка під час обіду.

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