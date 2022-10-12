СБУ затримала чоловіка, який поширив відео з місцем влучання ракети у Львові: відео

СБУ затримала чоловіка, який у понеділок, 10 жовтня, зняв на камеру влучання російської ракети в об’єкт критичної інфраструктури у Львові і поширив це відео у соцмережах.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.

Затриманий визнав свою помилку і закликав інших не повторювати його вчинку.

"10 жовтня, з власної ініціативи, я поширив відео - момент ракетного обстрілу критичної інфраструктури у Львові. Нажаль, згодом, пропагандистські медіа використали його для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомив хибність дій, адже не мав наміру нашкодити Україні. Закликаю усіх не повторювати моєї помилки – не викладати відео з наслідками ракетних атак, адже вони можуть використовуватись для коригування точності завдання ударів повторно", – сказав він.

В СБУ ще раз пояснили, чому не можна знімати та поширювати відео ворожих "прильотів".

"Ваш запис це "очі" для ворога, які можуть стати інструментом в інформаційно-розвідувальних операціях, а також матеріалом для проведення аналітики масштабів ураження ракетних обстрілів по нашій країні. Також не дрімають і російські пропагандистські медіа, адже вони з нетерпінням очікують на черговий запис пересічних громадян для подальшого проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України", - наголосили у спецслужбі.

СБУ нагадала, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Обстріли Львівщини

У понеділок, 10 жовтня, російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Через ракетні удари були пошкоджені чотири підстанції. 90% Львова залишилось без електрики. Загалом без електроенергії залишилося 1040 населених пунктів області. Були величезні перебої з Інтернетом та мобільним зв'язком. Енергетики вже до кінця доби ліквідували аварію.

Проте наступного дня, 11 жовтня, окупанти повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Через це 30% Львова залишилися без світла. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни знищили дві підстанції, які ще й постачали електроенергію за кордон. Нова атака призвела до серйозних наслідків - чотири підстанції в межах Львівщини вивели з ладу. Щоб вони знову коректно запрацювали - потрібні місяці, бо це складне обладнання, якого немає в наявності.

Під час обстрілів постраждали двоє людей.

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