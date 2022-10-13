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"Герої": у Львові оркестр із Луганщини зіграв в екстремальних умовах, коли зникло світло (фото)

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"Герої": у Львові оркестр із Луганщини зіграв в екстремальних умовах, коли зникло світло (фото)

Фото: Львівська міська рада

У Львівському органному залі через цинічні обстріли Російської Федерації зникло світло, але музиканти не припинили свій виступ, а продовжили грати.

У Львівському органному залі увечері під час концерту зникло світло, але у залі увімкнули ліхтарики над пюпітрами й оркестр продовжив грати. 

Про це розповідають у ЛМР.

Відомо, що на момент інциденту Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, який зараз базується у місті Лева, разом із львівськими колегами грав казку-притчу Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц".

Заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко зауважив, що на концерті попри відсутність світла не розгубилися і "одразу увімкнули романтику".

"Львівський органний зал в несподіваних концертних умовах. Сьогодні раптово на концерті зникло світло. Не розгубилися і одразу увімкнули романтику. Комплекти ліхтарів напоготові. Кляті москалі концерт не зіпсували! Луганська обласна філармонія, сьогодні ви герої: "Маленький принц". Симфонічний концерт триває", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Львова 

У Львові кілька днів фіксують перебої із електропостачанням через масові ракетні удари РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Відповідні служби роблять все можливе, аби якнайшвидше врегулювати ситуацію.

Наразі задля вирішення проблеми запроваджено віялові відключення в низці областей, а людей закликають не користуватися світлом та електричними приборами у вечірні години.

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Перегляди
344
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