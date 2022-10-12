РФ била ракетами по Львівщині з Каспійського моря: чи відновили вже електрику у всіх селах та містах

Очільник Львівщини розповів про відновлення електроенергії у населених пунктах, де вона зникла внаслідок російських обстрілів.

У вівторок, 11 жовтня, під час повітряної тривоги ворог завдав ракетних ударів по території Львівщини – трьома ракетами. Їх випустили з акваторії Каспійського моря. Ще одну ракету воїни ППО збили.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Дякуємо нашим захисникам та захисницям на усіх фронтах – за захист вдень та вночі, за гідну відсіч окупанту, за звільнення українських територій. Із ліквідацією наслідків ударів оперативно борються наші фахівці. Електропостачання у всіх населених пунктах уже відновили", - поінформував він.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури Львівщини

У понеділок, 10 жовтня, російські війська обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Через ракетні удари були пошкоджені чотири підстанції. 90% Львова залишилось без електрики. Загалом без електроенегрії залишилося 1040 населених пунктів області. Були величезні перебої з Інтернетом та мобільним зв'язком. Енергетики вже до кінця доби ліквідували аварію.

Проте наступного дня, 11 жовтня, окупанти повторно обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Через це 30% Львова залишилися без світла. Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни знищили дві підстанції, які ще й постачали електроенергію за кордон. Нова атака призвела до серйозних наслідків - чотири підстанції в межах Львівщини вивели з ладу. Щоб вони знову коректно запрацювали - потрібні місяці, бо це складне обладнання, якого немає в наявності.

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