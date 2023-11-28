На Львівщині чоловік влаштував стрілянину через зауваження щодо російської мови: як його покарали

На Львівщині зловмисник вистрілив зі стартового пістолета у голову чоловікові, який зробив йому зауваження щодо російської мови. Нападнику призначили три роки ув’язнення.

Про це пише видання ZAXID.net.

Як вказано у вироку суду, випадок трапився у приміщенні кафе у Червонограді. На той час 34-річний уродженець Ялти перебував у нетверезому стані та погрожував іншому відвідувачу кафе стартовим пістолетом. Обвинувачений двічі вистрелив у напрямку чоловіка. На місце викликали поліцію, яка порушила кримінальну справу за фактом хуліганства.

Обвинувачений розповів, що він зі знайомим прийшли до кафе, щоб випити. З його слів, інший відвідувач кафе в образливій формі почав обурюватись тим, що він говорив російською мовою. Тоді він дістав стартовий пістолет, націлився на чоловіка та вимагав вибачення. Нападник не пам’ятає, чи він натискав на курок.

Потерпілий у суді розповів, що зловмисник зі своїм знайомим прийшли до кафе, коли воно уже завершувало роботу, чоловіки грубо розмовляли з офіціантками російською та вимагали прийняти у них замовлення. Чоловік зробив їм зауваження, на що обвинуваченимй запропонував вийти, дістав пістолет та двічі вистрелив. Один постріл він зробив біля голови потерпілого та потім вдарив його руків'ям пістолета по голові.

Чоловік прийшов до тями, коли на місце уже приїхала поліція. Потерпілого доправили до лікарні з раною вуха та забійними ранами голови.

Нагадаємо, в Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів. Перед трагедією солдати розпивали алкогольні напої.

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