Во Львовской области посреди ночи в снеговой ловушке застрял автобус с 60 детьми

Дети возвращались из туристического тура.
На Яворовщине во Львовской области спасатели вытащили из снежной ловушки автобус, в котором находились 60 детей.
Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.
"2 декабря в 01:59 к спасателям поступило сообщение о том, что вблизи с. Бердыхов Яворовского района на автодороге застрял автобус "Van Hool". В результате сложных погодных условий автодорогу, по которой двигался автобус, засыпало снегом", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, в автобусе находились 66 человек, из них - 60 детей.
Пожарно-спасательным отделением г. Новояворовск с помощью буксировочного троса вытащили автобыл из ловушки, после чего транспортное средство продолжило свое движение.
Напомним, ранее сообщали прогноз погоды на 2 декабря. Где в субботу будут дожди, снегопады и мороз – читайте ЗДЕСЬ.
Читайте также:
- На Украину надвигаются морозы до -15, где будет снижаться в начале декабря
- Именины в декабре 2023 года: по новому и старому календарю, кого приветствовать и как назвать ребенка
- Какой завтра, 2 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
- Что звезды нам прочат: гороскоп на декабрь 2023 года