Во Львовской области посреди ночи в снеговой ловушке застрял автобус с 60 детьми

На Яворовщине во Львовской области спасатели вытащили из снежной ловушки автобус, в котором находились 60 детей.

Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

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"2 декабря в 01:59 к спасателям поступило сообщение о том, что вблизи с. Бердыхов Яворовского района на автодороге застрял автобус "Van Hool". В результате сложных погодных условий автодорогу, по которой двигался автобус, засыпало снегом", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в автобусе находились 66 человек, из них - 60 детей.

Пожарно-спасательным отделением г. Новояворовск с помощью буксировочного троса вытащили автобыл из ловушки, после чего транспортное средство продолжило свое движение.

Напомним, ранее сообщали прогноз погоды на 2 декабря. Где в субботу будут дожди, снегопады и мороз – читайте ЗДЕСЬ.

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