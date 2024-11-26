На Львівщині пішохода тричі переїхали автівки

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

На автодорозі сполученням "Львів - Самбір – Ужгород" сталася моторошна ДТП.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного фургону MAN TGA, 42-річний житель Львівщини, здійснив наїзд на пішохода, 36-річного мешканця Самбірського району.

Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхавли автомобілі Fiat Fiorino та BMW 530D.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині сталася смертельна ДТП. Винуватець отримав 8 років ув'язнення.

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