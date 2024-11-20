Seán McGirr втілює образ банші у загадковій колекції Alexander McQueen SS25

Нова колекція модного дому Alexander McQueen, створена Сеаном МакҐіром, зосереджена навколо легендарної фігури ірландського фольклору – банші. Це містичний жіночий дух, що, як вважається, віщує наближення смерті своїм моторошним криком. Це переплетення культурної спадщини та сучасних модних наративів яскраво втілюється у дизайні Сеана МакҐіра, який поєднує готичне коріння бренду з новими сучасними елементами.

Особиста історія Шона МагГірра та нова колекція

Шон МакГірр використовує символіку банші, щоб передати відчуття приреченості, краси і сили, що виходить за межі звичного розуміння моди. Вбрання в колекції немов відтворюють привидів, які прогулюються серед нас: мереживні, легкі, але водночас страхітливо елегантні силуети додають містичності кожному образу.

Шон МакГірр народився в Ірландії та навчався в престижному Central Saint Martins. І тема банші підкреслює готичне коріння бренду Alexander McQueen. Цей похмурий образ з ірландського фольклору ідеально доповнює драматичну естетику, яка завжди була властива бренду. Однак МакГірр додає і сучасні акценти: інноваційні матеріали та сучасне прочитання жіночої сили. Його візія підкреслює, що банші є не лише символом смерті, а й уособленням сили, з якою зіштовхуються всі жінки.

Чому місце показу було обране так вдало?

Показ колекції відбувався в престижному закладі École Nationale Supérieure des Beaux-Arts у Парижі. Атмосфера залу була ідеальною, щоб глядачі відчули моторошну елегантність вбрання на тлі величі архітектури та історичного контексту. Це був повноцінний досвід, який резонував з містичними темами колекції. Показ підкреслив зростаючий акцент бренду на створенні іммерсивного досвіду для своїх прихильників, а не просто на продажу продуктів, адже бренди все частіше намагаються залучити аудиторію через емоції та унікальні враження.

Інноваційні дизайнерські елементи колекції МагГірра

Одне з найяскравіших елементів колекції весна-літо 2025 від Alexander McQueen — павутинне мереживо, яке мало одночасно тендітний і драматичний вигляд, ніби вловлюючи саму сутність банші. Також виділялися силуети з мохеру, що надавали образам певної примарності, наче вони самі розчиняються у повітрі. Особливої уваги заслуговують субверсивні варіанти класичного крою, які надають колекції динамічності та авангардності. Кожна річ у колекції немов розповідає історію про стародавні легенди, але в сучасній інтерпретації. Оновити свій гардероб речами з колекції McQueen ви також можете за посиланням https://prm.com/ua/m/mcq.

МакГірр, як новий креативний директор, вдало інтегрує своє бачення в рамки встановленого стилю McQueen. Дизайнер вшановує естетику, яку створив МакКвін, але водночас робить її актуальною для сучасної аудиторії. Його колекції підкреслюють важливість збереження історії, навіть якщо бренд еволюціонує й адаптується до нових викликів і тенденцій.