У Львові оголошено І рівень небезпеки: у чому причина

У Львові та по всій області 27 листопада очікуються складні погодні умови,. На цей день оголошено жовтий рівень небезпеки через ожеледицю на дорогах, яка утвориться вночі та вранці.

Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, атмосферний фронт із заходу принесе хмарну погоду з проясненнями. У нічні та ранкові години очікується дощ, а на дорогах можливе утворення слизької криги. Протягом дня опади припиняться, але погодні умови залишатимуться складними через слабкий туман, що знижуватиме видимість до 500-1000 метрів.

Температура повітря у Львові вночі становитиме від 0° до +2°, а вдень підвищиться до +5°…+7°. По області вночі прогнозують від -1° до +4°, вдень – від +3° до +8°. Вітер буде помірним, зі швидкістю 5-10 м/с.

На ранок 26 листопада на річках Львівщини переважно фіксували спад рівнів води на 1–9 см, хоча подекуди спостерігалися підвищення на 1–13 см за добу. Температура води коливалася від 0,0–2,0° у гірських притоках Дністра до 1,6–4,6° на рівнинних річках.

Прогноз на найближчу добу: на більшості річок рівень води й надалі знижуватиметься, однак через танення снігу в окремих місцях можливі невеликі підйоми рівнів.

Наприкінці місяця на Львівщині очікуються дощі, місцями з мокрим снігом. Нічні температури коливатимуться від -3° до +2°, а вдень повітря прогріватиметься до +3°…+8°. Атмосферний тиск найближчими днями зростатиме, а відносна вологість дещо зменшиться.

Мешканців регіону просять бути обережними на дорогах, особливо під час ранкових поїздок, і враховувати можливі ускладнення через ожеледицю та знижену видимість.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, коли до України прийде потепління. За його даними, наприкінці тижня температура повітря підвищиться на 2- 4°С. Зросте ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем.

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