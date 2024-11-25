У Львові були чутні вибухи: що сталося

У Львові, на вулиці Сумській, стався вибух, ймовірно, через витік газу. На місце події терміново виїхали фахівці газової служби.

Про це повідомила Львівська міська рада.

За словами голови Сихівської районної адміністрації Андрія Зозулі, вибух призвів до підняття бруківки, але пожежі не сталося. Наразі фахівці з'ясовують точну причину вибуху.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада 2024 року на частину території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників. Сили ППО активно працювали, а також пролунали вибухи.

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