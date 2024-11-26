Автомобіль впав у котлован та перекинувся: на Львівщині сталася смертельна ДТП

Внаслідок аварії водій та його пасажир загинули на місці.

В місті Городок Львівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За попередніми даними, водій автомобіля "Dodge Journey", 68-річний мешканець одного з місцевих сіл, не впорався з керуванням. Транспортний засіб з’їхав з ґрунтової дороги, впав у котлован, перекинувся і загорівся. Внаслідок аварії водій та його 51-річний пасажир, односелець, загинули на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель людей.

Нагадаємо, у Чернігові поліція затримала водія, який збив жінку-пішохода та втік з місця ДТП.

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