На Львовщине пешехода трижды переехали автомобили

От полученных травм мужчина скончался на месте.
На автодороге сообщением "Львов - Самбор - Ужгород" произошло жуткое ДТП.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового фургона MAN TGA, 42-летний житель Львовщины, совершил наезд на пешехода, 36-летнего жителя Самборского района.
От удара пешехода отбросило на встречную полосу, на которой наехали автомобили Fiat Fiorino и BMW 530D.
От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия.
По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.
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