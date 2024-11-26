На Львовщине пешехода трижды переехали автомобили

От полученных травм мужчина скончался на месте.

На автодороге сообщением "Львов - Самбор - Ужгород" произошло жуткое ДТП.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель грузового фургона MAN TGA, 42-летний житель Львовщины, совершил наезд на пешехода, 36-летнего жителя Самборского района.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, на которой наехали автомобили Fiat Fiorino и BMW 530D.

От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.

Читайте также: