На Львівщині митник підробив документи і їздив до Польщі як "волонтер"

Львівському митнику, який підробляв документи для виїзду за кордон, повідомлено про підозру.

Правоохоронці ДБР викрили державного інспектора відділу митного оформлення митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці, який підробляв документи для виїзду до Польщі.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, митник під виглядом волонтера неодноразово виїжджав за кордон у своїх приватних цілях, однак жодної волонтерської діяльності не проводив.

Як встановило слідство, інспектор знайшов посібника, який підробив клопотання начальника одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки Львова.

"У ньому йшлося, що митник нібито перевозитиме гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. На підставі клопотання обласна військова адміністрація у квітні цього року видала 30-денний дозвіл на його виїзд за кордон. Завдяки цьому документу він двічі виїжджав до Польщі, однак жодної гуманітарної допомоги до України не доставляв", - йдеться у повідомленні.

У серпні митник знову вирішив поїхати за кордон. Цього разу звернувся до керівника однієї з благодійних організацій з проханням включити його та його товариша до переліку водіїв фонду, які мають право виїзду з України. Завдяки цьому дозволу правоохоронець ще тричі перетинав кордон і знову без гуманітарних вантажів.

Чоловік підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 та ч. 5 ст. 27 - ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

За клопотанням ДБР суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави – 187,8 тис. грн.

Нагадаємо, на Львівщині викрили корупціонера, який розтратив 25 млн грн держбюджету – на що він їх витратив.

Читайте також: