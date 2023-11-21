Кричав і хапав за обличчя: на Львівщині вчитель на уроці кидався на дітей – подробиці скандалу

З дітьми після конфлікту з вчителем працює соціальний педагог.

У Трускавці, на Львівщині, в одній із шкіл спалахнув скандал – вчитель історії не стримався і накинувся на учнів: педагог кричав і хапав дітей за обличчя. Конфлікт, який стався ще на початку листопада, зняли учні і показали відео своїм батькам, після чого запис поширився Мережею і зібрав сотні коментарів.

Про це йдеться у сюжеті "Сніданок з 1+1".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Лаявся і хапав за обличчя: на Львівщині вчитель історії зривався на учнях.

"Чому ти верещиш всякі дурниці на уроці? Хто ти такий?", - криком питає вчитель в одного з учнів, а потім хапає його за обличчя.

Співзасновник громадської організації "Батьки SOS" Роман Бондаренко каже, що виправдання діям вчителя не має.

"Я бачу чітко булінг. Це фізичне і психологічне насильство. За це передбачена адміністративна відповідальність, яка накладається на вчителя", - наголосив він.

Директор школи, де стався інцидент, Володимир Щигель заявив, що вчитель історії завжди був зразковим. Тож коли до нього прийшли батьки учнів – він спершу не повірив.

Але після перегляду шокувального відео одразу викликав вчителя, аби той пояснив свою поведінку.

Вчитель хапає за обличчя дітей на уроці / Фото: скриншот

"Ситуація була така, що діти обливали вчителя рідиною…. Він почав кричати на них", - прокоментував керівник школи.

Проте директор не виправдовує дії вчителя. І зазначає, якими б неслухняними не були учні, і щоб вони не накоїли, кричати, а особливо піднімати руку на дітей, ніхто не має права.

Тож вчителя історії притягнули до дисциплінарної відповідальності і виписали догану.

Нині з дітьми працює соціальний педагог, який також слідкує за їхньою поведінкою.

У Мережі одні стали на сторону вчителя, мовляв "діти довели", хтось називав поведінку викладача "неприпустимою".

Коментарі про поведінку вчителя

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