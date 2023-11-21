Львівський ТЦК зобов’язали перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних

Громадяни призовного віку повинні мати з собою паспорт і військово-обліковий документ.

Усіх військовозобов’язаних на Львівщині зобов’язали мати з собою документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Водночас працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти наявність цих документів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області ще 17 листопада, а 20 листопада керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень видав відповідний наказ.

Про це пише Zaxid.net.

Як йдеться в наказі, всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного стану повинні мати з собою документи, що посвідчують особу, документи про реєстрацію, а також військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Наказ коменданта Львівської ОВА від 17 листопада.

Крім цього, співробітників ТЦК уповноважили перевіряти наявність цих документів. За словами Тараса Греня, за дотриманням цієї вимоги мають стежити правоохоронні органи.

Тарас Грень також додав, що інших змін на Львівщині наразі не запроваджують, хоча раніше анонсувалося, що в області зменшать тривалість комендантської години. Втім, вона й надалі триватиме від півночі до 5:00 ранку.

Нагадаємо, у Львівській області розгорівся новий скандал навколо територіального центру комплектування. Там військовий із пістолетом у руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що “його ніхто не знайде”.

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