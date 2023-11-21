Підозрювали каміння, а виявили рак: у Львові жінці провели рідкісну операцію (фото)

У Львові хірурги провели рідкісну радикальну операцію 60-річній жінці з раком підшлункової залози, аби врятувати їй життя.

Про це повідомили в Першому медичному об’єднанні Львова.

Прооперували жінку спеціалісти Лікарні Святого Пантелеймона.

"Таке втручання – операція Віппла – вважається одним із найскладніших у хірургії органів черевної порожнини", – зазначили в медичному об’єднанні.

Як у жінки виявили рак підшлункової залози

Пацієнтка – 60-річна Марія із Львівщини – ціле життя пропрацювала на виробництві. Вона завжди дбала про своє здоров’я, адже внаслідок онкозахворювання передчасно померли її рідні. Тож Марія регулярно проходила обстеження.

Так було і навесні 2023 року, коли жінка пішла на планове УЗД. Лікарі підозрювали, що в нирках жінки утворилось каміння. Однак медики приголомшили результатом: у Марії виявили пухлину підшлункової залози.

І КТ-діагностика підтвердила, що у пацієнтки була пухлина головки підшлункової залози розміром 3х4 см. Утвір щільно прилягав до портальної і верхньої брижийкової вени.

Рідкісна операція у Львові з видалення раку підшлункової залози / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Як минула сама операція

Після встановленого діагнозу жінка місяцями шукала спеціалістів, які би взялися видалити пухлину. Так пані Марія опинилась у Центрі онкології Лікарні Святого Пантелеймона. Там мультидисциплінарна команда розробила тактику лікування, першим етапом якого стала хіміотерапія.

Пацієнтка пройшла п’ять курсів хіміотерапії і лише після цього хірурги провели радикальне втручання – операцію Віппла. Працювали одразу двома командами – разом із судинними хірургами. Операція тривала шість годин.

Спершу хірурги виконали панкреатодуоденальну резекцію – видалили частину підшлункової залози, частину шлунка, жовчного міхура та дванадцятипалохї кишки.

Після цього видалили уражено частину портальної та мезентерійної вени, через яку проходить венозна кров до печінки, встановивши натомість штучний протез завдовжки 6 см.

Операція минула успішно, і вже на шосту добу пані Марія поїхала додому. На неї ще чекає курс хіміотерапії та тривала реабілітація.

Рідкісна операція у Львові з видалення раку підшлункової залози / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

У Першому медичному об’єднанні Львова наголосили, що рак підшлункової залози – одна з п’яти найпоширеніших онкологічних недуг в Україні. Найбільша небезпека хвороби полягає в тому, що у 95% пацієнтів вона протікає без жодних симптомів. Тому пацієнтки звертаються по медичну допомогу надто пізно – коли пухлина вже дала метастази, і операція не ефективна. Медики наголосили, що виявити утвір можна, якщо своєчасно проходити планові обстеження.

Нагадаємо, раніше у Волинському онкоцентрі хірурги видалили у пацієнтки ракову пухлину яєчників завважки до 20 кг.

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