На Львовщине таможенник подделал документы и ездил в Польшу как "волонтер"

Львовскому таможеннику, который подделывал документы для выезда за границу, сообщено о подозрении.

Правоохранители ГБР разоблачили государственного инспектора отдела таможенного оформления таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни, который подделывал документы для выезда в Польшу.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отмечается, таможенник под видом волонтера неоднократно выезжал за границу в своих частных целях, однако никакой волонтерской деятельности не проводил.

Как установило следствие, инспектор нашел человека, подделавшего ходатайство начальника одного из районных центров комплектования и социальной поддержки Львова.

"В нем говорилось, что таможенник якобы будет перевозить гуманитарную помощь для нужд ВСУ. На основании ходатайства областная военная администрация в апреле этого года выдала 30-дневное разрешение на его выезд за границу. Благодаря этому документу он дважды выезжал в Польшу, однако никакой гуманитарной помощи в Украину не доставлял", — говорится в сообщении.

В августе таможенник снова решил уехать за границу. На этот раз обратился к руководителю одной из благотворительных организаций с просьбой включить его и его товарища в список водителей фонда, имеющих право выезда из Украины. Благодаря этому разрешению правоохранитель еще трижды пересекал границу и снова без гуманитарных грузов.

Мужчина подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 и ч. 5 ст. 27 — ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч.). 4 ст.358 УК Украины). Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до семи лет.

По ходатайству ГБР суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога – 187,8 тыс. грн.

Напомним, во Львовской области разоблачили коррупционера, который растратил 25 млн грн госбюджета – на что он их потратил.

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