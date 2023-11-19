Скандальне звільнення Фаріон: у "Львівській політехніці" стали на захист викладачки – подробиці

На сайті "Львівської політехніки" знову опублікували наказ про звільнення Ірини Фаріон.

"Львівська політехніка" повернула на сайт повідомлення з наказом про звільнення професорки кафедри української мови Ірини Фаріон.

"Відповідно до пункту 3 статті 41 Кодексу законів про працю Національний університет "Львівська політехніка" з 16 листопада 2023 року розриває трудову угоду з професоркою кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Іриною Фаріон", – йдеться у повідомленні.

Перед цим новина про звільнення Фаріон, яка була опублікована вперше 15 листопада, зникла з сайту політехніки.

Крім того, міністр освіти Оксен Лісовий відредагував свою публікацію у Facebook та видалив фото копії наказу про звільнення викладачки.

У "Львівській політехніці" стали на захист Ірини Фаріон. Кафедра української мови університету опублікувала повідомлення на своїй офіційній сторінці у Facebook із заявою про те, що рішення керівництва університету щодо звільнення Фаріон необґрунтоване і безпідставне.

"Професор Фаріон І.Д. впродовж усієї своєї викладацької діяльности відповідально й добросовісно виконувала свої обов’язки, має пошану в колективі, науковій спільноті й серед студентів, яких навчала. Жодної скарги на неї за понад 30 років роботи у Львівській політехніці не надходило….Спровоковане й інспіроване збурення в суспільстві через інтерв’ю громадсько-політичного діяча Ірини Фаріон особливо вигідне нашим ворогам – московським окупантам, які вміло спекулюють на таких чутливих для українців темах, як мова і армія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 листопада зі сторінки Національного університету "Львівська політехніка" у Facebook зник допис з повідомленням про звільнення професорки Ірини Фаріон та фотографією наказу.

Ірина Фаріон заявила, що планує оскаржити у суді своє звільнення з університету.

СБУ 15 листопада відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон.

Причиною стало її висловлювання в інтерв'ю про те, що вона не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Крім того, у своїх соцмережах Ірина Фаріон опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Після цього до хлопця прийшли силовики ФСБ змусили записати відео із вибаченнями.

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