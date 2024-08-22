На Львівщині водій на смерть збив дитину

Дівчина померла на місці від отриманих травм.
У селі Крехів, що на Львівщині, водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку. Дівчинка загинула на місці.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
"Водій автомобіля Skoda Octavia, 27-річний житель одного з сіл району, здійснив наїзд на пішохода, 15-річну місцеву мешканку. Від отриманих внаслідок ДТП травм дівчинка загинула на місці події", - йдеться у повідомленні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Як повідомлялося, у Хмельницькій області автомобіль скотився зі схилу і насмерть переїхав жінку. Від травм 61-річна постраждала загинула на місці.
Читайте також: