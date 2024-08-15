На Львівщині підліток вистрелив у перехожого через зауваження

У Львівській області затримали підлітка зі Стрия, який вистрелив у перехожого чоловіка після того, як він зробив йому зауваження.

Про це пише ZAXID.net.

Як вказано у матеріалах справи, неповнолітній мешканець Стрия розпочав словесний конфлікт із незнайомим йому чоловіком. Той зробив зауваження хлопцю через засмічення вулиці, після чого підліток витягнув пістолет та направив його на чоловіка у присутності перехожих.

Хлопець здійснив кілька пострілів у бік потерпілого, завдавши йому травм живота та вуха. Після цього він втік з місця події.

Поліцейські розшукали зловмисника і порушили щодо нього кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї). Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

У матеріалах справи не вказано, чи пістолет, із якого стріляв підозрюваний, є бойовим. Нині суд уже обрав нападнику запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт протягом двох місяців. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Одеській області біля лісосмуги випадковий перехожий виявив тіло 36-річного місцевого жителя без ознак життя. З'ясувалося, що вітчим застрелив пасинка.

В Одесі сталася стрілянина

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