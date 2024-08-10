На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання: що каже юрист

Суд вирішив, що чоловік не повідомив про відстрочку та не надав доказів бронювання.

Чоловік призовного віку 8 лютого 2024 року на законних підставах намагався перетнути кордон України. Його затримали й доправили до ТЦК та СП. Попри те, що він раніше був непридатним до служби, та пройшов медичну комісію. Потім чоловіка доправили до військової частини для проходження військової служби.

Про це повідомляє 24 Канал.

Окрім того, чоловік мав бронювання на роботі до 16 лютого 2024 року. Тож мобілізований звернувся до суду.

Що відомо про рішення суду

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Мобілізований чоловік подав позов у суд щодо прикордонного загону, у якому просив скасувати мобілізаційне розпорядження та направлення для проходження військової служби.

Закарпатський окружний адміністративний суд 16 травня 2024 року ухвалив рішення щодо справи. Зокрема, у суді заявили, що військовозобов'язаний під час мобілізації не повідомляв працівників ТЦК та СП про наявність в нього права на відстрочку, також не надав доказів щодо бронювання.

Також інформації про бронювання не було на спеціальному військовому обліку за даними автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи (АІТС) "Оберіг".

"Призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні, в тому числі особисто, повідомляти у семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з певних підстав", – йдеться у рішенні суду.

Також там зазначили, що військовозобов'язаний мав оформити відстрочку від призову у відповідний спосіб уповноваженим органом, зокрема – ТЦК та СП. Причому це можна зробити лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

"Жодних документів, які б підтвердили наявність підстав для надання чоловіку відстрочки від призову на військову службу, не надходило. Внаслідок цього, суд дійшов висновку про те, що чоловік можливістю реалізації права на відстрочку від призову та оформлення його у відповідний спосіб, не скористався", – заявив суд у своєму рішенні.

Що каже юрист

Юрист Андрій Ракущинець у коментарі "Суспільному" наголосив, що варто звернути увагу на підстави винесення рішення суду:

виключення з військового обліку в мирний час не є тотожним виключенню з військового обліку у воєнний час, оскільки підстави та перелік хвороб різні. Також цей перелік не є статичним та періодично коригується і в період воєнного стану – тобто особа, яка не підлягала мобілізації, наприклад, рік назад, наразі є придатною. Саме тому відстрочку з цих підстав дають на 6 місяців;

особа отримала відстрочку, проте не вжила заходів для повідомлення ТЦК та СП про наявність такої відстрочки;

позивач невірно сформулював позовні вимоги, адже оскаржив мобілізаційне розпорядження, а це не є належним способом порушеного права, а порушень у видачі наказу про зарахування до військової частини суд не вбачає.

Андрій Ракущинець зауважив, що рішення суду не матиме якогось юридичного значення для інших подібних випадків, адже в Україні не діє прецедентне право. Проте висновки суду загалом узгоджуються з судовою практикою, що саме позивач повинен довести свою правоту в суді.

"У рішенні суду йдеться, що листом Міністерства економіки України №27-12/8114-03 від 31.01.2024 ТОВ "Фінтех Ферма" було зобов'язано видати військовозобов'язаним витяг з наказу з метою підтвердження надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Своєю чергою Генштабу ЗСУ було доручено організувати доведення цього наказу в 3-денний строк до відповідних ТЦК та СП. Тобто факт отримання відстрочки людиною не заперечується. Як і той факт, що Генштаб повинен був довести вказаний наказ до РТЦК, але не зробив в цього", – пояснив він.

За словами юриста, недопрацювання людини полягало в тому, що вона не мала біля себе документа, який засвідчує бронювання, а принести вже його не могла, оскільки не мала можливості вийти за межі районного ТЦК та СП.

"Такого б не було, якби адвокатів допускали до своїх клієнтів в РТЦК – більшість таких помилок можна було б уникнути. Станом на зараз проблеми, які є озвучені в рішенні суду, вже частково зняли свою актуальність, оскільки змінилась процедура бронювання, і через електронні засоби комунікації дана інформація все-таки більш ефективно та оперативно доходить до районних ТЦК та СП", – каже адвокат.

За словами правника, тепер:

безпосередньо самій особі не треба подавати будь-які документи до районного ТЦК, що стосуються її бронювання;

треба оновити дані, стати на облік та зробити порядок в документах, адже під час оновлення документів буде видно, є відстрочка чи ні.

Нагадаємо, в Україні подовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 листопада 2024 року. Під час воєнного стану, відповідно до закону України, військовозобов’язані чоловіки можуть бути мобілізовані для захисту країни.

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