Жінка у центрі Львова зробила понад 1500 інтимних фото та відео

У Львові засудили жінку, яка у центрі міста виготовляла пікантні фото та відео. Що вона розповіла?

У Львові до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка в центрі міста виготовляла пікантні фото та відео.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

За даними суду, жителька Шептицького району Львівської області у 2023-2024 роках проживала у різних хостелах в центрі Львова. Там вона "виготовила з метою збуту графічні файли, а саме 960 файлів зображень та 627 відео-файлів порнографічного характеру".

Жителька Львівщини через Telegram понад рік продавала свої пікантні кадри. Згодом її викрила поліція.

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона зазначила, що продавала свої пікантні фото у "зв`язку із життєвими обставинами, які склалися,скрутним матеріальним становищем та не усвідомленням тяжкості вчинюваних злочинів".

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст. 301, ч.3 ст. 303 КК України. Її засудили до 1 року іспитового терміну.

Жителька Львівщини також повинна сплатити майже 8 тис. грн за проведення експертиз. Також у неї конфіскували телефон, на який вона знімала пікантні кадри.

Вирок суду

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