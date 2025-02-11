У Львові чоловік оголив статевий орган та помочився на авто поліції "через жалобу"

Житель Львова вчинив ДТП та нахуліганив, коли приїхала поліція. Як це закінчилось?

У Львові до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який вчини ДТП, оголив свій статевий орган та помочився на авто поліції.

Про це йдеться у вироку Сихівського райсуду м. Львова.

За даними суду, чоловік 24 січня 2025 року був нетверезий та вчинив ДТП. Коли на місце приїхала поліція, він "оголив свій статевий орган та справив свої природні потреби на авто правоохоронців". За цим спостерігали випадкові перехожі.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що " того дня помер його товариш, а інший зник безвісти. Щоб зняти емоційне напруження, він випив алкоголь та, не подумавши про наслідки, сів за кермо автомобіля. По дорозі додому він вчинив дорожньо-транспортну пригоду, для оформлення якої приїхали на місце події троє працівників Управління патрульної поліції у Львівській області. Спочатку він сидів в авто, а коли працівники поліції почали оформляти на нього протоколи про адміністративні правопорушення, він обурився і тому вчинив зазначені в обвинувальному акті хуліганські дії".

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 296 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львові суд відпустив на волю сутенерку після донату на Нацгвардію.

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