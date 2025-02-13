У Львові стартував суд у справі про вбивство Ірини Фаріон: що відомо

У Шевченківському районному суді Львова 13 лютого розпочався розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Головний підозрюваний, В’ячеслав Зінченко, прибув до зали суду у бронежилеті та шоломі. Це стало наслідком клопотання його адвоката на попередньому засіданні щодо посилення охорони підсудного.

Про це із зали суду повідомила кореспондентка "Суспільного".

Клопотання підсудного

Засідання стартувало о 10:30. В’ячеслав Зінченко подав клопотання щодо його утримання в одиночній камері СІЗО, аргументуючи це тим, що його сусіди по камері курять, а йому це заважає. Його адвокат Ігор Сулима підтримав це прохання, зазначивши, що Зінченко завжди займався спортом і не курив.

Прокурор виступив проти задоволення клопотання, пояснивши, що в одиночних камерах утримуються лише порушники режиму. Проти цього також виступила адвокатка доньки Ірини Фаріон, Наталія Романик.

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Ще одне клопотання від підозрюваного стосувалося дозволу телефонних дзвінків до батька. Прокурор заперечив, пояснивши, що батько Зінченка раніше був допитаний як свідок, а спілкування з сином може вплинути на подальший перебіг слідства. Цю позицію підтримала і адвокатка сторони потерпілих.

Після наради судді ухвалили рішення: дозволити Зінченку телефонні дзвінки до батька, але не задовольнити його прохання про переведення в одиночну камеру.

Обвинувачення та перебіг засідання

Після розгляду всіх клопотань суд розпочав слухання по суті. Прокурор Дмитро Петльований зачитав обвинувальний акт, згідно з яким В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство, пов’язане з виконанням потерпілою громадського обов’язку, на ґрунті національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Крім того, адвокатка доньки Ірини Фаріон, Наталія Романик, зачитала цивільний позов щодо відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів гривень.

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Зінченко заперечив висунуті проти нього обвинувачення та не погодився із заявленим цивільним позовом.

Захист назвав справу піаром

Адвокат підсудного Юрій Немировський заявив у суді, що справа є політизованою, а докази, зібрані обвинуваченням, сумнівні.

"Майже відразу після затримання наш міністр внутрішніх справ зі всіх телевізорів виступив з промовою про швидке і успішне завершення цієї справи, викриття злочинця. Ну тобто, абсолютна піар-кампанія. Захист у цьому суді доведе, що все те, що обвинувачення вважає доказами по справі, – це припущення, а в деяких випадках і фальсифікація, яку обвинувачення намагається видати за докази. Це стосується і деяких свідчень свідків, це стосується експертиз", – заявив Немировський.

Нагадаємо, мовознавицю Ірину Фаріон вбили 19-го липня біля її будинку. Нападник стріляв у голову. Медики не змогли її врятувати. Розгляд справи по суті суд призначив на 13 січня. Якщо провину єдиного підозрюваного — 18-річного дніпрянина В’ячеслава Зінченка доведуть, йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.