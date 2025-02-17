На Львівщині напали і порізали військового ТЦК, який супроводжував мобілізованого

Новий напад на ТЦК – у Жовкві порізали військового, ймовірно, щоб "визволити" мобілізованого.

У Жовкві Львівської області невідомі напали на військового ТЦК, який супроводжував мобілізованого.

Про новий скандальний випадок повідомляє Львівський обласний ТЦК.

Інцидент стався сьогодні, 17 лютого, у місті Жовква. Військовослужбовець Львівського РТЦК супроводжував двох мобілізованих осіб до місцевої лікарні для проходження ВЛК.

Однак під час руху на нього було скоєно напад. Двоє невстановлених осіб атакували військового ТЦК, завдавши йому різаних ран невідомим гострим предметом.

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"Ймовірна причина нападу – спроба створити умови для втечі одного з військовозобов’язаних, який мав пройти медичну комісію. Внаслідок нападу цей громадянин втік. Наразі він перебуває у розшуку", – пишуть у Львівському ОТЦК.

За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Паралельно триває службове розслідування у Львівському РТЦК та СП.

"Не обирайте шлях злочину. Ухилення від військового обов’язку не лише порушує закон – воно ставить вас у ряд з тими, хто працює на ворога. Оновлюйте свої облікові дані вчасно. Виконуйте свої обов’язки чесно. Адже втеча не врятує вас від відповідальності, а лише зробить її неминучою. Думайте не лише про себе. Думайте про свою країну", – закликає військовозобов'язаних українців Львівський обласний ТЦК та СП.

Нагадаємо, 1 лютого у приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. Повідомлялося, що внаслідок вибуху загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Наступного дня схожий інцидент стався біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині.

5 лютого вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському. Повідомлялося про чотирьох поранених та одного загиблого. Сьогодні СБУ затримала агентів Росії, які підірвали кур’єра з вибухівкою біля ТЦК у Кам’янці-Подільському.

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