На Львовщине адвокат обманул двух жен военных

На Львовщине задержан адвокат, который обманул двух жен военнослужащих на более чем миллион гривен.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый обманул двух жен военнослужащих. Одной пообещал найти без вести пропавшего мужа, но ничего не делал, а другой обязывался помочь с выплатой предусмотренной законодательством денежной помощи в связи с гибелью мужа", — говорится в сообщении.

Адвокат, обещая помощь женщинам, использовал их подавленное состояние для выманивания денег. Он заверил потерпевших, что имеет опыт и "связи".

"Пользуясь подавленным состоянием потерпевших, он выманил у них более 1 млн грн. Кроме этого, подозреваемый намеревался получить еще один миллион в качестве несуществующего долга за услуги, которые он не планировал предоставлять", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали после получения части средств. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Теперь проверяется его причастность к подобным схемам.

Напомним, мошенники выманили у матери погибшего военного 3 млн. грн.

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