Так і не дізнався, що стане батьком: вдова бійця з Тернопільщини чекає на двійню

Жінка дізналася про вагітність на третій день після похорону чоловіка.

Вдова бійця з Тернопільщини чекає на двійню, а він так і не дізнався, що стане батьком. Від першого шлюбу у жінки було двоє синів, старший Назар загинув на війні.

Світлана Тленюк розповіла свою історію "Суспільному".

"То неймовірне щастя, бо в тобі б'ються сердечка твого коханого. Я з нетерпінням чекаю, коли візьму їх на ручки, зможу поцілувати, обняти. Це мене тримає", - каже жінка.

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Звістку про те, що скоро стане батьком, її чоловік так і не почув. Світлана розповіла, що про вагітність дізналася на третій день після похорону чоловіка.

"Мені дуже шкода, що чоловік так і не дізнався про вагітність. Він з першого дня хотів дітей, але в нас не виходило. Коли він прийшов у відпустку, я йому запропонувала екстракорпоральне запліднення. Виявилось, що в одній з клінік Тернополя для військових діє безкоштовна програма", - розповіла Світлана.

Пара прожила разом два з половиною роки. Увесь цей час вони мріяли про спільну дитину. Для них обох це був другий шлюб.

Світлана та Богдан Тленюки / Фото: Світлана Тленюк

Від першого шлюбу у 47-річної Світлани двоє синів. У липні минулого року старший син Назар загинув на війні. Молодшому, Олексієві, зараз 15.

15-річний Олексій біля фото загиблого брата Назара / Фото: Світлана Тленюк

Богдан Тленюк у мирному житті працював водієм. Брав участь в Антитерористичній операції. Коли почалася повномасштабна війна з Росією, пішов добровольцем на фронт. Служив на Донеччині.

"Він був патріот у мене. Як тільки почалось вторгнення, він одразу кинувся до військкомату. Кілька днів штурмом намагався добитися, щоб не просто йти в якусь бригаду ремонтників, бо хотів тільки на фронт. Так він потрапив до саперів і став сапером-гранатометником. Постійно воював на тому напрямку, біля Бахмута та Авдіївки", - згадує дружина загиблого Героя.

Загиблий боєць Богдан Тленюк / Фото: Світлана Тленюк

Світлана розповідає, щоразу, перед виходом на бойове завдання, чоловік телефонував. Востаннє його голос вона чула 4 липня.

Подробиці загибелі Богдана жінка дізналася від його бойових побратимів.

"Хлопці відбили дуже велику територію на авдіївському напрямку і коли поверталися назад, вони підбирали всіх поранених. Тоді почався обстріл з дрона і йому попало просто у спину. Того пораненого хлопця, якого він виводив звідти, відкинуло на 15 метрів, а Богдана одразу насмерть. Обручку я постійно ношу з собою, як часточку його серця коло себе", - розповідає жінка.

У будинку в селі Стриївка на Збаражчині, де народився Богдан, разом з їхніми батьками облаштувала куточок пам'яті.

"Чекаємо на народження моїх крихіток. Такий скарб. Без Богдана важко, але я збережу цей скарб для нього", - каже Світлана.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося щемливе відео, як командир приїхав з Донеччини на могилу свого загиблого підлеглого, гранатометника Ігоря Юрасова. На відео видно, як командир стоїть на колінах, його тіло здригається від плачу. "Нарешті я зміг приїхати до тебе", - тихо каже він.

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