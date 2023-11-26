В охопленій вогнем квартирі у Львові загинув чоловік і 6-річна дитина: фото

Займання виникло у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

У неділю, 26 листопада, в одній з багатоповерхівок на вулиці Петлюри у Львові під час пожежі у квартирі загинули 36-річний чоловік та 6-річна дитина.

Про це повідомили у ДСНС Львівської області.

Виклик до рятувальників надійшов о 14:57. Займання виникло у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Пожежники загасили вогонь о 15:48.

“На момент прибуття вогнеборців до місця події з вікна квартири вибивався густий чорний дим. Під час розвідки задимленої квартири вогнеборці виявили двох загиблих – чоловіка 1987 року народження та дитину 2017 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Також читайте На Подолі у Києві спалахнула пожежа – відео

Внаслідок пожежі у квартирі вигоріли речі домашнього вжитку, вогонь пошкодив стіни і стелю.

За допомогою пожежної драбини пожежники врятували із задимлених помешкань шістьох мешканців та ще 20 людей вивели на свіже повітря.

Гасити пожежу виїжджали 25 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.

Причина загоряння наразі невідома.

Нагадаємо, раніше в селі Гоголів Київської області внаслідок отруєння чадним газом в одному з приватних будинків постраждала родина з трьох осіб. Батько та 4-річний син загинули.

Читайте також: