На Львовщине 17-метровая ветка убила мужчину

Во Львовской области погиб 48-летний мужчина, когда рубил дерево в лесу. 17-метровая срубленная ветка упала ему на голову. Травма оказалась смертельной – он скончался в больнице.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

В одну из больниц в Стрыйском районе с тяжелой травмой головы доставили травмированного мужчину. Его в лесу обнаружил лесничий, который обходил участок. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался в больнице.

Следователи установили личность умершего – это 48-летний житель города Николаев Стрыйского района. По их выводам, мужчина совершал незаконную порубку, на него упала срубленная 17-метровая ветка, нанесшая тяжелую травму головы.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (преднамеренное убийство) с примечанием "несчастный случай".

Напомним, в Тернопольской области во время рубки деревьев погиб 35-летний лесоруб. На мужчину упал ствол.

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