Мобілізація на Львівщині: працівники ТЦК носитимуть бодикамери

Як пояснили в центрі комплектування, записи з бодикамер потрібні, щоб об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.

У Львівському обласному ТЦК та СП анонсували, що залучені до проведення мобілізації в області військові, використовуватимуть бодикамери.

Про це поінформувала Служба звʼязків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП.

У заяві вказано, що відтепер військовослужбовці ЗСУ, які виконують завдання Генштабу з мобілізації населення Львівщини, під час щоденних патрулювань та проведення оповіщення громадян використовуватимуть бодикамери.

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У ТЦК також звернулися до громадян, які майже за два роки повномасштабної війни досі не стали на військовий облік, "виправдовуючи свою безвідповідальність повторюванням повідомлень і тез, які активно ширяться ворожими ІПСО та направлені на зрив мобілізаційних заходів".

"Майте на увазі, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась, і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях", – наголосили в установі.

До слова, в оновленому законопроєкті про мобілізацію пропонується зобов’язати поліцію проводити оповіщення військовозобов’язаних, а також затримувати та доправляти до ТЦК.

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