Пожежа в геріатричному пансіонаті у Львові: загинув старенький чоловік (фото)

Причина смерті - численні опіки та отруєння продуктами горіння.

Увечері в неділю, 28 січня, під час пожежі у геріатричному пансіонаті на вулиці Медової Печери у Львові загинув літній чоловік.

Про це повідомили в Львівській міській раді, уточнивши, що причиною смерті стали численні опіки та отруєння продуктами горіння.

Вогонь спалахнув в одній з кімнат на 2-му поверсі пʼятиповерхової будівлі.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, весь поверх, де виникла пожежа, був заповнений димом. Рятувальники витягли із задимленої кімнати чоловіка, а також евакуювали разом із співробітниками Національної поліції та персоналом закладу 130 людей.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 23 грудня минулого року на вулиці Княгині Ольги у Львові стався вибух газу в приватному будинку, внаслідок якого троє людей загинули – жінка та двоє чоловіків.

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