Елітний подарунок для сина: суд Львова закрив справу про можливий підкуп військкома

Син начальника Личаківсько-Залізничного районного ТЦК та СП міста Львова полковника Андрія Дубового отримав у подарунок будинок із готовністю на 95% та присадибну земельну ділянку в престижному передмісті – селищі Брюховичі. Експерти з нерухомості стверджують, що вартість такої нерухомості може сягати 4 млн грн (близько $110 тисяч).

Про подарований 27-річному Владиславу Дубовому будинок площею 638 м2 разом з ділянкою у престижному передмісті Львова стало відомо після розслідування NGL.media.

Проте днями Львівський суд закрив справу про можливий підкуп військового комісара. Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Львова, опублікованого 25 січня.

Так, у суді Андрій Дубовой заявив, що не знав про подарунок, а його син підтвердив, що не повідомляв про це свого батька.

Суддя Олег Ковальчук закрив справу про адмінправопорушення щодо Андрія Дубового. На цю постанову суду ще може бути подана апеляція.

"Провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 172-5 КУпАП – закрити за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", - йдеться у рішенні суду.

Як пише NGL.media, 51-річний Андрій Дубовой уже більше не очолює Личаківсько-Залізничний РТЦК та СП. Цю інформацію виданню підтвердили у районному військкоматі м. Львова, не називаючи причини звільнення Дубового.

Нагадаємо, в Одесі знову скандал із ТЦК – чоловіків силою витягали з автобусів (відео).

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