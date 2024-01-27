Садовий відповів, чи підуть його сини воювати у ЗСУ

Також він запевнив, що після закінчення своєї каденції сам піде до війська.

Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що піде воювати разом зі своїми п'ятьма синами, але не зараз.

Про це він сказав у прямому ефірі, відповідаючи на питання, чому ні один з його синів не перебуває в армії.

"Такі питання мені дуже часто ставлять, щоб вколоти. Буду відвертим, ми з Катериною (дружиною – ред.) маємо 5 дітей: Іван, 21 рік, студент; Тадей, 19 років, студент; Михайло, Йосип, Антоній є школярами. Прошу бути всіх спокійними. Коли всі закінчать навчання і ми всі з вами будемо у війську, і я так само. І мої діти. Це чекає нас всіх. Такий сьогоднішній світ. Проте, розірвати навчання і йти воювати – не знаю, може так і буде, але мені як батьку трохи всередині крутить", – сказав Садовий.

Також він запевнив, що після закінчення своєї каденції сам піде до війська.

Зауважимо, що мер Львова не уточнив, де навчаються його два повнолітніх сини. Проте раніше у ЗМІ писали, що повнолітні сини мера Садового вчаться, живуть і працюють за кордоном.

Раніше ми писали, хто з відомих українців кинув все і пішов на війну.

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