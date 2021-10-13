Ситуація гірша, ніж торік: Садовий попередив львів'ян про посилення карантину

Львів введе нові обмеження у зв'язку з погіршенням ситуації із COVID-19.
У Львові вже сьогодні, 13 жовтня, можуть оголосити про впровадження нових карантинних обмежень через стрімкий ріст кількості госпіталізованих хворих на коронавірус.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Кількість госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 у Львові збільшується. Окремо хочу звернути увагу на те, що у обласній дитячій лікарні перебуває 36 дітей. Ми вже готуємо лікарню на Орлика до приймання діток", - написав Садовий.
За його словами, ситуація із COVID-19 має гірший вигляд, ніж була минулого року в аналогічний час.
"Сьогодні по обіді проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть нові обмеження", - анонсував мер Львова.
Якими будуть ці обмеження, міський голова не уточнив.
Нагадаємо, науковці НАН заявили, що в Україні поточна хвиля коронавірусу за більшістю показників перевищила торішню осінню хвилю. Найближчим часом кількість інфікованих збільшуватиметься і далі.
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