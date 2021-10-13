Біля Львова трагічно розбився 28-річний автогонщик: стали відомі деталі смертельної ДТП (фото)

Молодий автогонщик їхав на пасажирському сидінні, аж раптом водій врізався у відбійник і злетів у кювет. Обидвоє чоловіків загинули на місці ДТП.

В ніч із 8 на 9 жовтня на трасі Київ – Чоп, неподалік села Хоросно Львівського району, в ДТП розбилися 28-річний автогонщик Юрій Новак та 40-річний водій авто Дмитро. Водій не впорався з кермуванням, врізався у відбійник, після чого злетів у кювет і перекинувся.

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Як пише OBOZREVATEL, внаслідок зіткнення пасажира викинуло з автомобіля, а самого водія затиснуло в салоні. Врятувати їх було вже неможливо.

"За непідтвердженими даними, трагедія сталася під час проведення нелегальних вуличних перегонів. У поліції Львівської області поки не можуть підтвердити, чи був цей нічний захід легальним", - йдеться у повідомленні.

У ніч трагедії, за словами знайомих загиблого, Юрій їхав на пасажирському сидінні DAEWOO Sens. Багато хто не розуміє, чому він вирішив проїхати саме цим автомобілем. В результаті аварії Юрію, як і 40-річному водієві Дмитру, вижити не вдалось.

Головне управління Національної поліції у Львівській області

За фактом смертельної ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 КК України – порушення правил дорожнього руху.

Відомо, що 28-річний Юрій Новак давно захоплювався автоперегонами. У нього був спортивний жовтий Ford. В соцмережі він публікував кадри вуличних перегонів 1 серпня. З огляду на його дописи, можна припустити, що чоловік був одним із організаторів таких авторозваг.

фото / Юрій Новак, Instagram

фото / Юрій Новак, Instagram

За даними видання, Юрій був власником компанії з тонування скла. За словами одного зі знайомих, раніше він займався автозвуком.

фото / Юрій Новак, Instagram

Ще кілька років тому Юрій розповідав у соцмережі, що займається продажем Tesla. У 2019 році він похвалився, що зумів продати перший такий автомобіль за 95 тисяч доларів.

фото / Юрій Новак, Instagram

У соцмережах знайомі та близькі Юрія згадують його як життєрадісну та добру людину.

"Ти був моїм старшим братом, наставником і людиною, яка зробила в моєму житті багато позитивних змін. Ти був надзвичайно позитивною людиною, з тобою можна було посумувати і посміятися від душі. Я тебе ніколи не забуду", – написав після трагедії львівський фотограф Назар Дорош.

Нагадаємо, в Києві сталася смертельна аварія: іномарка вилетіла на зустрічну смугу й лобом у лоб зіткнулася з бетоновозом.

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