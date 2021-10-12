У Львівській області нетверезий водій скликав мітинг на свою підтримку та змусив поліцію пройти тест на алкоголь

У Львівській області нетверезий водій скликав мітинг на свою підтримку та змусив поліцію пройти тест на алкоголь

На водія склали протокол за керування у нетверезому стані.

У м. Рудки Львівської області нетверезий водій, якого зупинила поліція, скликав на свою підтримку знайомих та друзів. Ті заблокували авто поліції, звинувативши копів у тому, що це нібито вони були нетверезі.

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Про це повідомляє zaxid.net.

Патрульні Самбірського районного відділу поліції зупинили за порушення ПДР автомобіль ВАЗ, за кермом якого був 40-річний мешканець Рудок. Поліцейські запідозрили, що водій був нетверезий. Проте чоловік відмовився визнавати порушення та скликав на свою підтримку мітинг, на який прийшли його друзі та знайомі. Люди заблокували автомобіль поліції, змусивши копів пройти тест на алкоголь, який підтвердив, що поліцейські були тверезі.

Сам водій-порушник відмовився проходити тест на стан сп'яніння, а 11 жовтня в Мережі опублікували відео, на якому люди блокують авто поліції, звинувативши копів у вживанні алкоголю та в тому, що вони нібито ледь не збили перехожих.

Керівник Самбірського відділу поліції Сергій Захарчик повідомив, що правоохоронці були тверезі та не причетні до того, в чому їх звинуватили.

"Оскільки було телефонне повідомлення, що поліцейські перебувають нетверезі – щоби не було зайвих запитань, поліцейські поїхали самі в лікарню і пройшли медосвічення. Вони були тверезі", - повідомив поліцейський.

На 40-річного водія, який і став причиною конфлікту, зважаючи на його відмову від медогляду, поліцейські склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування у нетверезому стані) КУпАП.

Нагадаємо, поліцейський із Волині перерахував тещі 800 тис. грн бюджетних грошей за "ремонт службових авто.

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