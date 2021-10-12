У Львівській області 25-річний молодик жорстоко вбив односельчанина

Зловмисник завдавав потерпілому удари ногами та руками.

У одному з сіл Золочівського району Львівської області 25-річний чоловік вбив свого 50-річного одонесльчанина. У суботу, 9 жовтня, близько 13:00 до поліції зателефонувала жінка і повідомила, що виявила у помешканні тіло свого зятя без ознак життя.

Як повідомили сьогодні, 12 жовтня, у поліції Львівщини, молодику вже оголосили про підозру у скоєнні злочину.

"8 жовтня близько 19:30 у будинку, де проживав загиблий, відбувся конфлікт між ним та його 25-річним односельчанином, під час якого останній завдав потерпілому чисельних ударів ногами та руками. Внаслідок отриманих травм 50-річний чоловік помер вдома наступного дня", - розповіли у поліції.

Спершу правоохоронці на місці злочину не виявили на тілі 50-річного загиблого видимих ознак насильницької смерті. Проте, згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка була спричинена тупою травмою живота.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання - до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області син жорстоко побив рідну матір, а потім її задушив.

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