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Підтримували антиукраїнську позицію та їздили до РФ: у Львові затримали ймовірних диверсантів

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Підтримували антиукраїнську позицію та їздили до РФ: у Львові затримали ймовірних диверсантів

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Підозрюваних передали СБУ.

У Львові затримали ймовірних диверсантів. У їхніх телефонах виявили підозрілі повідомлення, а один із чоловіків неодноразово їздив до РФ та Білорусі. 

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. 

  • На вулиці Князя Романа виявили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів у пасажира, виявилося, що він неодноразово перетинав кордони Росії і Білорусі. В телефоні у нього було чимало контактів з російськими номерами.
  • На вулиці Липинського під час реєстрації мешканця Київщини, в телефоні молодого чоловіка виявили підозрілі повідомлення. Також він був підписаний на антиукраїнські канали. 
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Далі з цими особами працювала Служба безпеки України.

Нагадаємо, мешканцям Закарпаття надходять смс-повідомлення провокаційного характеру із закликом розпалювання ворожнечі щодо угорської громади в Україні.

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