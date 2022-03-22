Підтримували антиукраїнську позицію та їздили до РФ: у Львові затримали ймовірних диверсантів

Підтримували антиукраїнську позицію та їздили до РФ: у Львові затримали ймовірних диверсантів

Підозрюваних передали СБУ.

У Львові затримали ймовірних диверсантів. У їхніх телефонах виявили підозрілі повідомлення, а один із чоловіків неодноразово їздив до РФ та Білорусі.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

На вулиці Князя Романа виявили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів у пасажира, виявилося, що він неодноразово перетинав кордони Росії і Білорусі. В телефоні у нього було чимало контактів з російськими номерами.

На вулиці Липинського під час реєстрації мешканця Київщини, в телефоні молодого чоловіка виявили підозрілі повідомлення. Також він був підписаний на антиукраїнські канали.

Далі з цими особами працювала Служба безпеки України.

Нагадаємо, мешканцям Закарпаття надходять смс-повідомлення провокаційного характеру із закликом розпалювання ворожнечі щодо угорської громади в Україні.