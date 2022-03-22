Легко та невимушено: переселенців у Львові безкоштовно навчатимуть української мови онлайн

Легко та невимушено: переселенців у Львові безкоштовно навчатимуть української мови онлайн

Учасниками мовного клубу можуть стати усі охочі від 17 років.

На Львівщині внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів запрошують у розмовний клуб "Говорімо українською".

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Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

"Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ "Львівська політехніка" (МІОК) у партнерстві з Департаментом освіти та науки ЛОВА започатковує розмовний клуб "Говорімо українською!" для внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Участь у клубі - безкоштовна, тож вступити туди можуть усі охочі вдосконалити свої знання української мови віком від 17 років.⠀

Зустрічі відбуватимуться двічі на тиждень на платформі ZOOM.

"Це буде невимушене спілкування на цікаві для учасників теми, що допоможе легко подолати мовний бар’єр і цілком перейти на українську", - обіцяють в ОДА.

Для реєстрації потрібно заповнити форму за посиланням. Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті та за телефоном: 096 690 4301

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