"Вирвались на волю": з Маріуполя до Західної України евакуювали близько тисячі людей

"Вирвались на волю": з Маріуполя до Західної України евакуювали близько тисячі людей

790 людей з Маріуполя вже сьогодні обідом прибудуть до Львова.

"Укрзалізниці" вдалось евакуювати ще близько тисячі маріупольців, які зараз їдуть рейсами до Львова та Ковеля.

Про це сьогодні, 22 березня, поінформувала пресслужба "Укрзалізниці".

"Запрошуємо львів'ян гостинно зустріти о 13:30 на головному вокзалі 790 українців, які вирвались на волю", - йдеться у повідомленні.

Ще 117 жителів Маріуполя дістануться заходу України завтра, 23 березня.

Нагадаємо, у вівторок, 22 березня, в Україні знову буде працювати гуманітарний коридор для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя.