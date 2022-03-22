Львовская область получила первую тарелку Starlink

Высокоскоростной Интернет будут иметь некоторые важные объекты региона.
Львовская область получила первую спутниковую тарелку Starlink компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
“Доступ к высокоскоростному Интернету будут иметь определенные важные объекты на Львовщине. Благодарю Илона Маска и Министерство цифровой трансформации Украины”, — говорится в сообщении главы области.
Как сообщалось, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудование Starlink. Произошло это после обращения главы Минцифры Михаила Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.
Starlink предоставляет доступ к Интернету через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 000 пользователей во всем мире.
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